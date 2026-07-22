People: Дочь Брэда Питта Вивьен хочет отказаться от фамилии отца через суд

Ещё одна дочь Брэда Питта решил отказаться от фамилии отца. Речь идёт о Вивьен, которая обратилась в суд с соответствующим заявлением. Это четвёртый ребёнок Анджелины Джоли и Брэда Питта, который решил, что не хочет носить его фамилию. Ранее все дети носили двойную фамилию — Джоли-Питт.