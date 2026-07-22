People: Дочь Брэда Питта Вивьен хочет отказаться от фамилии отца через суд

Ещё одна дочь Брэда Питта решил отказаться от фамилии отца. Речь идёт о Вивьен, которая обратилась в суд с соответствующим заявлением. Это четвёртый ребёнок Анджелины Джоли и Брэда Питта, который решил, что не хочет носить его фамилию. Ранее все дети носили двойную фамилию — Джоли-Питт.
«Восемнадцатилетняя подала прошение в верховный суд округа Лос-Анджелес, требуя, чтобы ее законное имя было изменено с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли», — пишет журнал People. Сообщается, что Вивьен указала, что делает это по личной причине.
Суд рассмотрит заявление Вивьен 2 ноября, сказано в публикации.
Ранее Брэд Питт признал свои ошибки в отношениях с Анджелиной Джоли.
После развода с Джоли отношения с Питтом почти у всех детей испортились.
Как приемный сын Питта и Джоли Мэддокс отказался от фамилии отца и как теперь его будут звать, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, то дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила отказаться от фамилии отца.