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People: Дочь Брэда Питта Вивьен хочет отказаться от фамилии отца через суд

Суд рассмотрит заявление дочери Питта и Джоли об отказе от фамилии отца 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Ещё одна дочь Брэда Питта решил отказаться от фамилии отца. Речь идёт о Вивьен, которая обратилась в суд с соответствующим заявлением. Это четвёртый ребёнок Анджелины Джоли и Брэда Питта, который решил, что не хочет носить его фамилию. Ранее все дети носили двойную фамилию — Джоли-Питт.

«Восемнадцатилетняя подала прошение в верховный суд округа Лос-Анджелес, требуя, чтобы ее законное имя было изменено с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли», — пишет журнал People. Сообщается, что Вивьен указала, что делает это по личной причине.

Суд рассмотрит заявление Вивьен 2 ноября, сказано в публикации.

Ранее Брэд Питт признал свои ошибки в отношениях с Анджелиной Джоли.

После развода с Джоли отношения с Питтом почти у всех детей испортились.

Как приемный сын Питта и Джоли Мэддокс отказался от фамилии отца и как теперь его будут звать, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, то дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила отказаться от фамилии отца.