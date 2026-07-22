Турпоток в Калининградскую область снизился на 11% в 2026 году

При этом директор информационного центра рассчитывает, что ситуацию удастся улучшить во второй половине лета. «Сейчас достаточно много запросов и от индивидуальных туристов, и от групповых, которые планируют посетить Калининградскую область в августе и начале сентября. Будем надеяться, что мы выровняем статистику и хотя бы выйдем на показатели прошлого сезона», — сказала Офицерова.