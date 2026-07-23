Хабаровские поисковики рассказали, какие вещи в лесу пригодятся каждому

— Это базовые правила для всех. Потому как даже грибники, которые ходят только на свои излюбленные места и хорошо их знают, бывает, теряют дорогу. Есть и те, которые заходят в лес недалеко и держат как ориентир шум трассы или ЛЭП, ориентируются по солнцу. Но внезапно светило скрылось за тучами, а линия электропередачи — за ближайшей лесополосой. Ориентиров нет, человек блуждает. Поэтому всегда нужно помнить о том, что природная среда коварна, а значит, при погружении в неё нужно быть готовым ко всему. Ведь далеко не каждый раз поиски заканчиваются на радостной ноте, есть в нашем опыте и трагические случаи, когда человек зашёл в лес, его искали несколько дней всем миром и безрезультатно. Он до сих пор числится пропавшим, — предупреждает Ольга Щукина.