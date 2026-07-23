Хабаровские поисковики рассказали, какие вещи в лесу пригодятся каждому

Ежегодно с приходом устойчивого тепла в Хабаровском крае открывается сезон «тихой охоты», отмечает ИА «Хабаровский край сегодня». Порой люди заходят в лес без спичек, перекуса, навигатора, с разряженным телефоном, и для некоторых из них такой вот поход за дарами тайги превращается в квест по поиску обратной дороги, в незапланированную ночёвку под кустом и ожидание спасения.
Не прогулка, а борьба за выживание.
— Стабильно, начиная с мая, мы отмечаем рост заявок, связанных с природной средой. Пика они достигают в августе, сентябре — в грибной сезон. Хорошо, когда период бывает неурожайным, как это было в прошлом году: заявок регистрировали немного, не было длительных поисков, всех удавалось выводить в течение нескольких часов от момента поступления сообщения, — говорит руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас», руководитель Национального центра помощи детям в ДФО Ольга Щукина. — Однако так бывает не всегда. Например, пару лет назад пропал грибник в Смидовичском районе ЕАО, как ориентир осталась его машина в районе рёлок. Искали пожилого мужчину МЧС России Хабаровского края и Еврейской автономной области, а также наш отряд. Шли уже третьи сутки — сектор поиска постепенно расширялся от машины. Лишь на четвёртый день группа услышала вдалеке слабый отклик, на который сразу же отправили на разведку несколько человек.
И это, к общей радости, оказался заблудившийся мужчина. Несколько суток без еды и воды дались ему тяжело: он сильно ослабел и не мог идти. На помощь выдвинулись сотрудники МЧС, работавшие в соседнем секторе.
— Группа разведки пыталась найти короткий, более лёгкий путь к машине спасателей, но его не было, поэтому пошли напрямик. Рёлки были окружены оврагами, между рёлками — поля, кочка шириной в полкилометра. Помимо непростой дороги, в тот день было очень жарко, питьевая вода почти закончилась — оставшуюся сохранили только для ослабевшего дедушки. Несли его на носилках, постоянно сменяясь. Спустя пару часов, выйдя из лесного массива, передали грибника сотрудникам скорой помощи. Только тут почувствовали облегчение: поиск был тяжёлым, ответственность огромная, так как каждый день уменьшал шансы на выживание потерявшегося, но всё же удалось завершить операцию успешно — человек в безопасности. Ради этого мы и есть, — улыбается собеседница.
Да, на помощь волонтёры-поисковики, как и спасатели, выдвинутся к каждому. Но лес — это совсем не та среда, где можно быть беспечным, поэтому лучше всё же и самому быть готовым ко всему. Заряженный телефон, внешний аккумулятор, вода, перекус (те же батончик или шоколадка весят немного, но в нужный момент помогут поддержать энергию), спички или зажигалка, яркий дорожный жилет (камуфляж делает человека невидимкой для поисковиков), свисток и фонарь не сильно отяготят рюкзак. Не пригодились? Хорошо. Но ради своего же спокойствия пусть будут всегда. А ещё при каждом походе в лес важно сориентировать близких людей о месте своей «тихой охоты» и о времени возвращения. Следует дать им указания, что делать, если вдруг к назначенному времени никто не пришёл.
— Это базовые правила для всех. Потому как даже грибники, которые ходят только на свои излюбленные места и хорошо их знают, бывает, теряют дорогу. Есть и те, которые заходят в лес недалеко и держат как ориентир шум трассы или ЛЭП, ориентируются по солнцу. Но внезапно светило скрылось за тучами, а линия электропередачи — за ближайшей лесополосой. Ориентиров нет, человек блуждает. Поэтому всегда нужно помнить о том, что природная среда коварна, а значит, при погружении в неё нужно быть готовым ко всему. Ведь далеко не каждый раз поиски заканчиваются на радостной ноте, есть в нашем опыте и трагические случаи, когда человек зашёл в лес, его искали несколько дней всем миром и безрезультатно. Он до сих пор числится пропавшим, — предупреждает Ольга Щукина.
Остановись и выдохни.
Наверняка это очень неприятные ощущения — осознать, что заблудился. Скорее даже панические. Но как бы ни было сложно, специалисты советуют постараться вернуть контроль над своими эмоциями. Например, с помощью дыхательных практик. Затем — подумать о том, какие варианты развития ситуации возможны для решения проблемы. Посмотреть, что полезного есть с собой, есть ли возможность позвонить на номер «112» и сообщить о происшествии. И ни в коем случае не двигаться дальше, так как можно ещё больше углубиться в лес, уходя от помощи.
— Если человек постоянно перемещается и нет чётких ориентиров, искать его довольно сложно. Хорошо, если заблудившийся находится на связи со спасателями — так можно и локализовать его местонахождение, и успокаивать — его ищут и обязательно найдут, — подмечает руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда.
А вот если связи нет — это намного сложнее, как поисковикам, так и грибнику, который вообще находится в смятении: узнал ли кто-то о его пропаже, сообщил ли в службу спасения и идёт ли кто-нибудь на помощь? В этом случае, конечно, человек начнёт искать дорогу домой самостоятельно. Для этого можно держаться любых линейных ориентиров (ЛЭП, лесные дороги). Или ориентироваться на шум трассы. Если удалось выйти на ручей — хорошо, так как рекомендуется двигаться по нему. Он обязательно выведет к реке, а река — к людям.
— Ориентироваться можно, но всегда надо помнить, что это не гарантия. Важно понимать, что любой ориентир реально потерять: лесная тропинка может упереться в заросший участок, а шум трассы и подавно слышен в лесу по-разному (не секрет, что лес меняет звуки, и порой трудно определить, откуда раздаётся сигнал), поэтому есть вероятность удалиться от автодороги, не заметив этого, — предостерегает Ольга Щукина.
По мере своего продвижения можно оставлять метки на случай, что поиски уже начались, ведь есть вероятность, что их заметят спасатели, волонтёры. Сигналы о помощи можно подавать голосом или использовать свисток при его наличии, или ритмично стучать палкой по дереву — этот звук раздаётся далеко. Возможно, помочь смогут природные ориентиры: например, кора берёзы и сосны на северной стороне темнее (наиболее выражено это у отдельно стоящих деревьев).
Если в лесу уже темнеет, то необходимо готовиться к ночёвке. В тёмное время суток без фонаря и ориентиров двигаться не стоит. Конечно, вряд ли человек, оставшийся неподготовленным в ночном лесу и в стрессовой ситуации, сможет уснуть, но силы восполнить надо. Для этого можно устроить настил из лапника в сухом месте. Хорошо, если есть спички (а если нет, как вариант, можно попробовать метод с линзой) — можно развести костёр (подальше от сухостоя) и согреться, просушиться. Это важно, потому что переохлаждение — губительный фактор. А наступить оно может даже летом, когда заблудившийся вспотел, промочил ноги, посидел на сырой земле.
— К слову, если есть с собой источник огня, костёр можно развести даже в сыром лесу. Как правило, под наклонёнными деревьями кора практически сухая, — советует руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Для утоления жажды подойдёт дождевая вода. Собрать её можно, выкопав ямку и выложив её дно большими листьями — так вода не впитается в землю. Или вода из ручья, только её желательно бы прокипятить… А вот незнакомые ягоды и грибы есть точно не стоит — это грозит отравлением, уж лучше поголодать — в первые двое суток это точно не грозит человеку смертью.
— Главное — не отчаиваться. Ведь близкие наверняка уже знают о том, что ушедший за грибами и ягодами не вернулся, а потому обратились за помощью. Если погрузиться в панику и поддаться пассивному настроению, то риск неблагоприятного исхода повышается. И, конечно, шансов выйти из леса больше у тех, кто готовится к такому походу и рассматривает разные варианты развития ситуации, — подытожила Ольга Щукина.