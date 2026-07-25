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Последствия шторма в Ростовской области ликвидируют 362 специалиста

В ликвидации последствий непогоды в Ростовской области задействовали 362 специалиста экстренных служб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В ликвидации последствий непогоды в Ростовской области задействовали 362 специалиста экстренных служб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Для скорейшего устранения последствий стихии задействовано от РСЧС 362 человека и 102 единицы техники. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления штатной подачи электроэнергии всем потребителям.

Спасатели проводят распил и уборку упавших деревьев, освобождают проезды и оказывают адресную помощь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», проблемы с энергоснабжением зафиксированы как минимум в 15 городах и районах: Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

Из-за отключений электроэнергии нарушилась работа водопроводного оборудования. Трудности с водоснабжением испытывают несколько районов Ростова, а также Гуково, Зверево, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск, Азов, Азовский, Красносулинский и Каменский районы. Число поваленных деревьев исчисляется сотнями.

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