Лазарева* рассказала о причинах развода с Шацем** и жизни после расставания

Недавно 60-летняя юмористка Татьяна Лазарева*, которая сейчас живет в Испании, дала интервью, в котором подробно рассказала о своем многолетнем браке с Михаилом Шацем** и последующем разводе. По словам артистки, их союз распался после череды предательств и лжи.
Лазарева* призналась, что впервые узнала об изменах мужа в 2018 году, случайно прочитав его переписку в телефоне. Ситуация усугубилась, когда Шац** публично признался в первой измене, а после увольнения с работы стал эмоционально холоден.
— Не ушла раньше, потому что наши отношения как цемент — всегда вместе и в семье, и в творчестве. Няньку я тогда уволила, она мне не нравилась. Надо было бежать от него, когда Тоська (младшая дочь пары — прим. «ВМ») только родилась. Мне было плохо, но я терпела. Я ничего не чувствовала, просто слепо верила человеку, — отметила телеведущая.
Слухи о расставании пары появились в 2021 году, однако официально о крахе отношений было объявлено лишь три года спустя. Сейчас Лазарева* не готова к личному общению с бывшим мужем, несмотря на его попытки наладить контакт. Ее круг общения сузился, и основное время она проводит с внучкой Сарой-Джессикой.
Кроме того, артистка поделилась радостью по поводу беременности своей старшей дочери Софии. Лазарева* узнала об этом по телефону после периода отчуждения, который был связан с трудным подростковым возрастом дочери и ее проблемами в английской школе, передает StarHit.
Софья Шац ранее рассказала, что ее семья распродала все имущество в Москве.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.