Лазарева* рассказала о причинах развода с Шацем** и жизни после расставания

— Не ушла раньше, потому что наши отношения как цемент — всегда вместе и в семье, и в творчестве. Няньку я тогда уволила, она мне не нравилась. Надо было бежать от него, когда Тоська (младшая дочь пары — прим. «ВМ») только родилась. Мне было плохо, но я терпела. Я ничего не чувствовала, просто слепо верила человеку, — отметила телеведущая.