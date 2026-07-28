В Красноярском крае снимают документальный фильм о Дудинке

Команда отдела кинолетописи «Енисей кино» работает над документальным фильмом о Дудинке. Об этом сообщили авторы проекта.
Новый выпуск киножурнала «Енисейский меридиан» посвятят истории северного города, его жителям и трудовой жизни территории. Дудинка выросла из небольшого села и сегодня играет важную роль в освоении Арктики и работе Северного морского пути. Сейчас это крупный морской и речной порт на Енисее. При этом город остается уникальным по условиям строительства: школы, больницы, детские сады и жилые дома здесь возводят с учетом вечной мерзлоты.
Съемочная группа уже побывала на ключевых городских локациях. В их числе Дудинский морской порт, Таймырский краеведческий музей, Таймырский дом народного творчества и дизель-электроход «Талнах». Фильм станет частью кинолетописи Красноярского края и расскажет о значении Дудинки для Таймыра и всего северного маршрута.