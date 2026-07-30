Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

World Boxing разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Российские боксеры смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и с гимном страны.

Российские боксеры смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и с гимном страны. Такое решение приняла международная федерация World Boxing, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По словам главы Минспорта, организация сняла ранее действовавшие ограничения и разрешила российским спортсменам всех возрастных категорий участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

«World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

До этого, в апреле, World Boxing разрешила российским спортсменам выступать на своих турнирах только в нейтральном статусе.

Читайте также: «Рубанул за всех, даже за Егорян: от провала на чемпионате мира фехтовальщиков России спасло золото юниора».