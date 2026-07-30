World Boxing разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Российские боксеры смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и с гимном страны. Такое решение приняла международная федерация World Boxing, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
По словам главы Минспорта, организация сняла ранее действовавшие ограничения и разрешила российским спортсменам всех возрастных категорий участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
«World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
До этого, в апреле, World Boxing разрешила российским спортсменам выступать на своих турнирах только в нейтральном статусе.
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