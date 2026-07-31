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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено семь пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпово огонь повредил кровлю и внутреннюю обшивку хозяйственных построек на площади около 100 квадратных метров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпово огонь повредил кровлю и внутреннюю обшивку хозяйственных построек на площади около 100 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электроприборе.

В деревне Крутая Емельяновского округа загорелась хозяйственная постройка. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

За сутки подразделения МЧС трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На 15-м километре Южного обхода Канска грузовой автомобиль съехал в кювет, пострадал водитель. Спасатели оказали ему помощь, отключили аккумулятор и смыли с дороги горюче-смазочные материалы.

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