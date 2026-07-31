Россельхознадзор передал Народному фронту автомобиль для отправки в зону СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске Управление Россельхознадзора краю передало представителям Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию” автомобиль УАЗ-396254. В ближайшее время он будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.
Это уже третья передача автотехники бойцам СВО от Управления. Ранее при содействии Красноярского регионального отделения Народного фронта на Донецкое направление были направлены высокопроходимый автомобиль «Тигр», а также УАЗ-3151 и ГАЗ-3221.
Кроме того, сотрудники Управления регулярно отправляют военнослужащим бензогенераторы, инструменты и другие необходимые хозяйственные принадлежности, поддерживая постоянную связь с бойцами 3-го батальона, сформированного преимущественно из жителей Красноярского края.