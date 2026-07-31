В Красноярск поступило еще 20 экологичных автобусов

Очередную партию из 20 автобусов на сжиженном природном газе производства ЛиАЗ доставили в Красноярск, сообщили в краевом министерстве транспорта. Обновление автопарка соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Машины размещены на базе муниципального предприятия, проходят регистрацию и оформление документов для выхода на линию. В 2026 году в краевую столицу запланировано поступление 155 единиц такой техники. При этом 55 автобусов вышли на маршруты в июне, еще 80 ожидаются до конца лета. Полная поставка позволит заменить дизельный подвижной состав автотранспортного предприятия № 5. Сейчас на муниципальных маршрутах города ежедневно работают 205 газомоторных автобусов.
Новая техника соответствует современным стандартам комфорта и безопасности: климат-контроль, безналичная оплата, информационные мониторы. Работа на экологичном топливе снижает объем вредных выбросов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.