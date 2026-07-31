В Красноярск поступило еще 20 экологичных автобусов

Машины размещены на базе муниципального предприятия, проходят регистрацию и оформление документов для выхода на линию. В 2026 году в краевую столицу запланировано поступление 155 единиц такой техники. При этом 55 автобусов вышли на маршруты в июне, еще 80 ожидаются до конца лета. Полная поставка позволит заменить дизельный подвижной состав автотранспортного предприятия № 5. Сейчас на муниципальных маршрутах города ежедневно работают 205 газомоторных автобусов.