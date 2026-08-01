Матч «Ростов» — ЦСКА перенесен в Москву из-за последствий «шторма века»

В результате, по согласованию с руководством Российской Премьер-Лиги и согласно приказу президента РФС, было принято решение об обмене кругами. Игра пройдет в Москве 8 августа, стартовый свисток запланирован на 20:30. В свою очередь, ответный матч 18-го тура команды проведут уже в Ростове, однако его точная дата и время будут объявлены дополнительно.