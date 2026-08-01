Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист НКК Сергей Бурлаку стал призером конкурса «На страже порядка»

Журналист газеты «Наш Красноярский край» Сергей Бурлаку стал призером Всероссийского смотра-конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы "На.

Журналист газеты «Наш Красноярский край» Сергей Бурлаку стал призером Всероссийского смотра-конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка». Жюри высоко оценило его материал «Детский сад, в котором можно лаять», посвященный работе питомника служебного собаководства в СИЗО-6. Работа заняла третье место в номинации «Служебный тандем». Всего на конкурс поступило 250 журналистских работ из территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России. Среди них — 89 телевизионных сюжетов, 21 радиоматериал, 45 газетных статей, 45 публикаций в интернете и 50 материалов в номинации «Производственный потенциал УИС». Конкурс проходил в два этапа. Сначала лучшие работы выбирали в территориальных органах УИС, затем материалы рассматривала отборочная комиссия ФСИН России. При оценке учитывали актуальность и значимость темы, объективность, компетентность, профессиональный уровень и креативность автора. Среди журналистов Красноярского края награду также получила корреспондент газеты «Емельяновские веси» Ольга Казанцева. Она заняла второе место в номинации «Производственный потенциал УИС» со статьей «Из старых покрышек — в новое будущее» о производственной деятельности ИК-5. Дипломом лауреата отметили автора и ведущего программ телекомпании «8 канал Красноярский край» Артура Лукаву за сюжет «Один день из жизни спецназа ГУФСИН “Ермак”. Награды победителям вручил начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Антон Ефаркин. Он отметил, что исправительные колонии и следственные изоляторы края открыты для общественного контроля, в том числе для средств массовой информации.