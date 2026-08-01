Журналист НКК Сергей Бурлаку стал призером конкурса «На страже порядка»

Журналист газеты «Наш Красноярский край» Сергей Бурлаку стал призером Всероссийского смотра-конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка». Жюри высоко оценило его материал «Детский сад, в котором можно лаять», посвященный работе питомника служебного собаководства в СИЗО-6. Работа заняла третье место в номинации «Служебный тандем». Всего на конкурс поступило 250 журналистских работ из территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России. Среди них — 89 телевизионных сюжетов, 21 радиоматериал, 45 газетных статей, 45 публикаций в интернете и 50 материалов в номинации «Производственный потенциал УИС». Конкурс проходил в два этапа. Сначала лучшие работы выбирали в территориальных органах УИС, затем материалы рассматривала отборочная комиссия ФСИН России. При оценке учитывали актуальность и значимость темы, объективность, компетентность, профессиональный уровень и креативность автора. Среди журналистов Красноярского края награду также получила корреспондент газеты «Емельяновские веси» Ольга Казанцева. Она заняла второе место в номинации «Производственный потенциал УИС» со статьей «Из старых покрышек — в новое будущее» о производственной деятельности ИК-5. Дипломом лауреата отметили автора и ведущего программ телекомпании «8 канал Красноярский край» Артура Лукаву за сюжет «Один день из жизни спецназа ГУФСИН “Ермак”. Награды победителям вручил начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Антон Ефаркин. Он отметил, что исправительные колонии и следственные изоляторы края открыты для общественного контроля, в том числе для средств массовой информации.