«Больше погибает от укусов пчел»: как акулы и фугу попали в Приморье и надо ли их бояться

Первыми о том, что рыба-фугу стала чаще встречаться в акватории Владивостока, сообщили рыбаки. Они выкладывали видео в соцсети, в которых жаловались — пестрые морские обитатели съедают наживку и мешают ловле. В день им попадались не менее трех рыб-фугу.
При этом известно, что некоторые виды этой рыбы ядовиты и могут быть опасны для человека. Повышенное внимание к теме заставило журналистов обратиться за разъяснениями к специалистам. Оказалось, что никакого аномального наплыва рыбы-фугу в Приморье нет. Пресс-секретарь Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Юлия Требухова сообщила ТАСС, что в водах Японского моря, омывающих берега Приморья, особенно в летний сезон, отмечается порядка шести-семи видов рыбы-фугу.
«Об этом мы пишем каждый год и этот, разумеется, не стал исключением. Последние три десятилетия в связи с наблюдаемыми климатическими изменениями и общей тенденцией повышения температуры воды в заливе Петра Великого Японского моря поимки рыб-фугу фиксируются достаточно регулярно. Появление рыб-фугу является обычной историей, это связано с сезонным усилением теплых течений: Цусимского и Восточно-Корейского. Кроме того, они способны мигрировать в пелагиали (перемещения живых организмов в толще воды — прим. ТАСС), то есть миграции рыб связаны с перемещением их кормовой базы», — сказала она.
Требухова уточнила, что рыба-фугу, рыба-собака, скалозуб и такифугу — это названия одного и того же представителя семейства иглобрюховых, все без исключения представители которого ядовиты — «безопасных» среди них нет.
«Рыбы-собаки (фугу) встречаются возле берега, любят заливы и закрытые бухты, встречаются и в открытом море. Никогда специально не нападают на человека. Бывалые рыбаки, кто не в первый раз сталкиваются с ними, знают, что брать в руки, трогать и щупать не стоит — поскольку рыба может барахтаться и случайно прокусить своими достаточно мощными зубами кожу. Кроме того, есть виды, у которых ядовит шип — им также случайно можно уколоться», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что от употребления в пищу рыбы-фугу стоит воздержатся, а при встрече — не трогать голыми руками. Требухова также прокомментировала появление рыбы-фугу в устье реки Партизанская в Приморье: «Ряд видов, таких как, например, белоточечная рыба-собака могут жить в прибрежных водах, не избегая распресненных вод, устьев рек и лагун, на мелководье».
«Нашествие» акул.
Еще одним поводом поволноваться стали сообщения в соцсетях об акулах-мако, которых также стали чаще видеть в акватории Приморья. По словам местных жителей, хищников заметили в районе бухты Тихой и возле острова Путятина. Один из рыбаков поделился историей: по его словам, акула-мако преследовала его лодку после того, как он выловил тунца.
Именно с наплывом голубого тунца некоторые обыватели связали «нашествие» акул в заливе Петра Великого. В этом есть доля правды, однако никакого нашествия акул-мако, как и в случае с рыбой-фугу, в Приморье нет и не было.
«Акулы в водах Приморья и залива Петра Великого — это обычные обитатели. Они не появляются ниоткуда, это их дом. В российских водах Японского моря, по данным литературных источников и собственным наблюдениям сотрудников лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН, здесь встречается около 12−15 видов акул», — сообщила ТАСС Юлия Требухова.
По ее словам, акула-мако питается в основном стайной рыбой — скумбрией, сардинами, ее привлекают головоногие моллюски, а порой она нападает и на крупную добычу — тунцов, акул, меч-рыбу, которые заходят в воды залива. «Зубы акулы-мако предназначены только для захвата скользкой, подвижной добычи: скумбрии, тунцов, пеламид, кальмаров. Естественная кормовая база привлекает хищных рыб, и появление акул у приморских берегов — биологическая норма, а не сенсация. Когда начинается осеннее похолодание, эти рыбы уплывают», — сказала она.
Требухова отметила, что вероятность встретить акулу-мако в водах залива Петра Великого невелика, но такое происходит. Такие случаи были задокументированы еще в 1947 году — как в самом заливе, так и в более северных районах.
Собеседница агентства добавила, что нападения акул-мако крайне редки. Тем не менее, провоцировать их не стоит: например, хищников может привлечь появление в воде крови или мочи. Желательно не купаться на глубине или вблизи мест, где глубина дна резко увеличивается, а также вечером и в сумерки — именно в это время хищники охотятся.
Нападения в 2011.
Настороженность жителей Приморья после сообщений об акулах в заливе Петра Великого оправдана. В августе 2011 года в Приморье произошло три нападения акул на людей: 17 августа, предположительно, белая акула напала на 25-летнего мужчину, откусив ему обе руки; 18 августа хищник напал на 16-летнего ныряльщика; 27 августа произошло еще одно нападение. Все пострадавшие остались живы.
Заведующий сектором оперативных прогнозов условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Дмитрий Антоненко в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» рассказал, что шансы встречи с белой акулой в акваториях и на пляжах Приморского края крайне малы, даже несмотря на активный заход крупного голубого тунца.
Он напомнил, что в акваториях региона встречаются неопасные сельдевые акулы и катраны. Угрозу для человека может представлять акула-мако. Также, по его словам, рыбаки сообщали о встрече с, предположительно, крупной голубой акулой.
«В мире, по статистике, от акул погибает 10−14 человек ежегодно, в среднем. Реальность нападения акулы на человека — 1 к 75 млн. То есть гораздо больше людей погибает от укусов пчел. Опасность, конечно, существует. Особенно в купальный сезон. Но не нужно сильно преувеличивать эту опасность. Потому что человек не является объектом питания для акулы. Случаи нападения на человека, можно сказать, случайны», — подчеркнул Антоненко.
Елизавета Медведкина.