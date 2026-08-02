«Больше погибает от укусов пчел»: как акулы и фугу попали в Приморье и надо ли их бояться

«Рыбы-собаки (фугу) встречаются возле берега, любят заливы и закрытые бухты, встречаются и в открытом море. Никогда специально не нападают на человека. Бывалые рыбаки, кто не в первый раз сталкиваются с ними, знают, что брать в руки, трогать и щупать не стоит — поскольку рыба может барахтаться и случайно прокусить своими достаточно мощными зубами кожу. Кроме того, есть виды, у которых ядовит шип — им также случайно можно уколоться», — сказала собеседница агентства.