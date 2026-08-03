Автоштрафы до 500 тысяч грозят волгоградским предпринимателям с 1 сентября

В РПН подчеркнули, что постановление об административном нарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело, и изготавливается только в форме электронного документа с использованием системы «Честный знак». Обжаловать постановления можно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Решения по жалобам также изготавливаются в форме электронного документа.