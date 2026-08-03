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Автоштрафы до 500 тысяч грозят волгоградским предпринимателям с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон об автоматическом привлечении к административной ответственности юрлиц и ИП на основании данных, полученных из системы «Честный знак». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, так называемые автоштрафы будут назначаться в случае продажи товара с истекшим сроком годности. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере 10 тыс. рублей за каждую единицу проданного товара, а юрлицам — 20 тыс. рублей.

Если продавец не зарегистрирован в системе «Честный знак» и продал через одну кассу в течение месяца более 10 единиц маркированных табачных изделий, никотиносодержащей продукции или устройств для её потребления, ему придется раскошелиться на штраф 50 тысяч рублей.

При реализации табачных изделий и никотиносодержащей продукции с нарушением установленных максимальной и минимальной цен до 100 единиц в день влечёт наложение штрафа 5 тысяч рублей, до 1000 единиц — 50 тысяч рублей, более 1000 единиц — 500 тысяч рублей.

В РПН подчеркнули, что постановление об административном нарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело, и изготавливается только в форме электронного документа с использованием системы «Честный знак». Обжаловать постановления можно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Решения по жалобам также изготавливаются в форме электронного документа.

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