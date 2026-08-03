Глава волгоградского МВД без утайки рассказал о себе

"Проблема есть. Это ненормально, когда вместо 10 участковых работает только восемь. У нас появилось такое понятие — сбережения личного состава. С первого дня я фактически наложил вето на взыскание молодым сотрудникам. Теперь, если начальник территориального органа примет решение кого-то наказать, он должен прибыть ко мне и доказать — почему. Кто им командовал, кто его брал на работу? Как его воспитывали?