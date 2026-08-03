Германия развернула спецподразделения РЭБ у границы Литвы и Белоруссии

Кроме стационарных и мобильных позиций на базе грузовиков в операции участвуют пешие группы спецназа РЭБ. Военные используют 30-килограммовые ранцевые комплексы, которые позволяют создавать автономные закрытые сети связи даже при полном отсутствии или разрушении инфраструктуры. По информации немецких офицеров, все собранные данные у белорусской границы передаются в единый координационный центр Североатлантического альянса (НАТО), сообщает Euronews.