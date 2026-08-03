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Германия развернула спецподразделения РЭБ у границы Литвы и Белоруссии

Немецкая армия (бундесвер) развернула специализированное подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве недалеко от границы с Белоруссией. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Немецкая армия (бундесвер) развернула специализированное подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве недалеко от границы с Белоруссией. Об этом сообщает телеканал Euronews.

— В Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем, — говорится в материале.

Также немецкие силы РЭБ установили замаскированные позиции и мобильные комплексы вдоль государственной границы с Белоруссией. Командование бундесвера называет этот район «стеклянным полем боя». В этом секторе подразделения EloKa (Elektronische Kampfführung — специализированные силы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки бундесвера) круглосуточно занимаются мониторингом частот, перехватом данных и дешифровкой сигналов связных и радиолокационных систем.

Кроме стационарных и мобильных позиций на базе грузовиков в операции участвуют пешие группы спецназа РЭБ. Военные используют 30-килограммовые ранцевые комплексы, которые позволяют создавать автономные закрытые сети связи даже при полном отсутствии или разрушении инфраструктуры. По информации немецких офицеров, все собранные данные у белорусской границы передаются в единый координационный центр Североатлантического альянса (НАТО), сообщает Euronews.

В мае издание Bild писало, что Германия ускоренно формирует новую танковую бригаду в Литве и наращивает переброску сил, отправляя «все оружие, которое не приколочено».

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