Красноярцам рассказали, как выбрать спелую и безопасную дыню

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Массовый сезон грунтовых дынь начинается в августе и продолжается до конца сентября. В этот период на прилавках появляется больше плодов, созревших в естественных условиях, сообщили специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК.
Покупать дыни лучше в магазинах и на стационарных рынках, где продавец может предоставить документы о качестве продукции. От торговли у дорог и на стихийных точках стоит отказаться: такие плоды могли не пройти необходимый контроль.
Спелую дыню можно узнать по выраженному сладкому аромату и глухому звуку при легком постукивании. Корка должна быть целой, без трещин, вмятин и темных пятен. Слишком мягкий плод, на котором после нажатия остается след, скорее всего, уже перезрел.
Покупать разрезанные дыни или просить продавца вырезать кусочек на пробу опасно: в мякоти быстро размножаются бактерии. Перед употреблением плод необходимо тщательно вымыть. Оставшуюся дыню следует накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник не более чем на сутки, рекомендуют в краевом Роспотребнадзоре.
Перед продажей бахчевые проверяют на содержание нитратов и пестицидов, наличие патогенных микроорганизмов, плесени и карантинных вредителей. Продукцию, не соответствующую требованиям безопасности, к реализации не допускают.