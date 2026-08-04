ГУ МВД по Нижегородской области: в регионе зафиксировано устойчивое снижение бытовой преступности

В Нижегородской области по итогам первого полугодия 2026 года зафиксировано устойчивое снижение преступности в жилом секторе — на 19%, до 1203 случаев, сообщили в ГУ МВД России по региону. Позитивную динамику связывают с целенаправленной профилактической работой и адресным контролем за гражданами из «зоны риска».
Уровень бытовой преступности уменьшился на 7,8% (до 317 эпизодов), в том числе по тяжким и особо тяжким составам — на 3,4%. Число преступлений, совершённых ранее судимыми лицами, сократилось на 9,7% (до 1704 человек), при этом среди условно-досрочно освобождённых показатель упал на 53,8%.
Отдельно отмечается 12-процентное снижение преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев подчеркнул, что результат достигнут благодаря профилактическим мерам и концентрации усилий ОВД на работе с рецидивистами.