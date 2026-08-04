ГУ МВД по Нижегородской области: в регионе зафиксировано устойчивое снижение бытовой преступности

Уровень бытовой преступности уменьшился на 7,8% (до 317 эпизодов), в том числе по тяжким и особо тяжким составам — на 3,4%. Число преступлений, совершённых ранее судимыми лицами, сократилось на 9,7% (до 1704 человек), при этом среди условно-досрочно освобождённых показатель упал на 53,8%.