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Американский самолет-разведчик пять часов летал у Калининградской области

Американский самолет-разведчик почти пять часов летал у Калининградской области.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Самолет-разведчик, используемый ВВС США, во вторник почти пять часов проводил патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии около 8.40 мск и направился на север через территорию Венгрии, Словакии и Польши.

Примерно в 10.55 мск, находясь в районе польского города Августов, борт совершил резкий поворот на запад и начал круговые облеты Калининградской области.

Так он совершил три круга вокруг российской территории, пролетая в небе над Польшей и Литвой и не приближаясь к границам РФ ближе чем на 50 км.

Около 15.40 мск самолет-разведчик прекратил патрулирование и направился на базу.

Борт был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Всего по заказу Пентагона было создано две таких машины Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Bombardier ARTEMIS II регулярно летает по такому маршруту. Также он часто совершает полеты в южном районе Черного моря. Последний раз он был замечен там в понедельник, а на прошлой неделе патрулировал там три дня подряд.

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