Американский самолет-разведчик пять часов летал у Калининградской области

Борт был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Всего по заказу Пентагона было создано две таких машины Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.