В водоемах Дона не нашли опасных инфекций

Специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области провели исследования воды в водоёмах, которые используют для отдыха, и не выявили в них возбудителей инфекционных заболеваний. Данные опубликованы на сайте ведомства.
В рамках мониторинга с начала года эксперты изучили 273 пробы на микробиологические показатели, 156 — на паразитологические и 27 — на вирусологические. Во всех образцах патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы, отсутствуют.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в летний период 2026 года управление продолжает контролировать качество воды в рекреационных зонах региона — это часть регулярного мониторинга безопасности водоёмов.
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