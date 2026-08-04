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В водоемах Дона не нашли опасных инфекций

Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области провели исследования воды в водоёмах, которые используют для отдыха, и не выявили в них возбудителей инфекционных заболеваний. Данные опубликованы на сайте ведомства.

В рамках мониторинга с начала года эксперты изучили 273 пробы на микробиологические показатели, 156 — на паразитологические и 27 — на вирусологические. Во всех образцах патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы, отсутствуют.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в летний период 2026 года управление продолжает контролировать качество воды в рекреационных зонах региона — это часть регулярного мониторинга безопасности водоёмов.

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