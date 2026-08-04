Сотрудничать в наблюдении за выборами в Госдуму согласились 8 из 11 партий

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на сентябрьских выборах предполагает обмен опытом, обсуждение стандартов наблюдения и совместную информационную работу по разъяснению вопросов, связанных с подготовкой и проведением голосования. Секретарь ОП Лидия Михеева напомнила, что такое соглашение уже стало традиционным и, хотя у каждого из подписантов свои цели, они способны обеспечить главное — защиту права каждого гражданина свободно выразить свою волю. Сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Алексей Песков пригласил всех присутствующих на обучающий семинар, где их ознакомят с последними разработками по методике наблюдения.