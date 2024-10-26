В Пермском крае увеличили выплату участникам спецоперации

ПЕРМЬ, 26 окт — РИА Новости. Единовременную выплату участникам СВО в Пермском крае увеличили с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Региональная единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличена с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что финансовые средства получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО сроком на один год и более в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года.
С учетом федеральной выплаты (400 тысяч рублей), общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей, добавили в краевом правительстве.