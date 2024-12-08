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В Ростовской области силы ПВО и РЭБ сбили шесть беспилотников

В районе Новошахтинска сбили несколько беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили несколько беспилотников. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 8 декабря.

— В районе Новошахтинска уничтожено два БПЛА. Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Всего за ночь в Ростовской области сбили шесть беспилотников. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.