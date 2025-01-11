Гусев: в Воронеже и в двух районах области уничтожили несколько БПЛА

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о том, что в регионе были успешно уничтожены несколько БПЛА с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.