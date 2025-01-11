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Гусев: в Воронеже и в двух районах области уничтожили несколько БПЛА

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о том, что в регионе были успешно уничтожены несколько БПЛА с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате произошедшего не было зафиксировано пострадавших или разрушений на земле.

Гусев отметил, что дежурные силы ПВО и РЭБ обнаружили и нейтрализовали БПЛА в Воронеже и двух соседних районах.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали одно из ведущих российских предприятий по производству мяса птицы «Черкизово Куриное Царство» в Курской области.