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В ночь на 9 февраля над Ростовской областью сбили три беспилотника

Силы ПВО сбили БПЛА возле Каменска-Шахтинского.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 9 февраля, над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожили возле Каменска-Шахтинского.

Всего в течение ночи были сбиты 35 дронов. Из них 18 беспилотных летательных аппарата уничтожили над Курской областью, по три дрона сбили над Ростовской и Воронежской областями, по четыре БПЛА — над Краснодарским краем и Орловской областью. И по одному беспилотнику — над Крымом, Тульской и Брянской областями.

Напомним, в ночь на субботу, 8 февраля, в Ростовской области силы ПВО сбили 18 беспилотников. В итоге в Ростове повреждения получили 14 многоквартирных жилых дома в Первомайском районе.