В ночь на 9 февраля над Ростовской областью сбили три беспилотника

Всего в течение ночи были сбиты 35 дронов. Из них 18 беспилотных летательных аппарата уничтожили над Курской областью, по три дрона сбили над Ростовской и Воронежской областями, по четыре БПЛА — над Краснодарским краем и Орловской областью. И по одному беспилотнику — над Крымом, Тульской и Брянской областями.