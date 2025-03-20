Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили за это Путина

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за возможность вернуться на родину.
«Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему министерству обороны Российской Федерации.», — заявил военнослужащий Роман.
Другой военнослужащий, Евгений, также выразил признательность минобороны, своим родным и близким, а также президенту и гражданам России, которые способствовали его скорейшему возвращению.
Военнослужащие рассказали, что хотят как можно скорее вернуться к своим семьям, которые так ждали их освобождения из плена.
Ранее Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждались в срочной медпомощи. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 175 российских бойцов.