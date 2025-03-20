Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили за это Путина

«Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему министерству обороны Российской Федерации.», — заявил военнослужащий Роман.