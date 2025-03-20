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Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили за это Путина

Военнослужащие рассказали, что хотят как можно скорее вернуться к своим семьям.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за возможность вернуться на родину.

«Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему министерству обороны Российской Федерации.», — заявил военнослужащий Роман.

Другой военнослужащий, Евгений, также выразил признательность минобороны, своим родным и близким, а также президенту и гражданам России, которые способствовали его скорейшему возвращению.

Военнослужащие рассказали, что хотят как можно скорее вернуться к своим семьям, которые так ждали их освобождения из плена.

Ранее Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждались в срочной медпомощи. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 175 российских бойцов.