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Под Волгоградом простились с бойцом с позывным «Фрол 2»

Сегодня, 31 марта, в хуторе Шуруповский Фроловского района Волгоградской области похоронили Андрея Репникова, погибшего на СВО. Воину было 25 лет.

— Молодой, красивый, немного бесшабашный, веселый и улыбчивый, добрый и такой позитивный!… Как принять, что больше нет нашего Фрола ДВА? Всегда шутили с ним по поводу позывного, у нас уже есть парень с таким позывным, он только смеялся: я буду Фрол 2! — делятся в соцсетях волонтеры, посещавшие зону боевых действий. — На базе до сих пор стоит его коробка с гуманитарной помощью, которую собрались отвезти в этот раз… Больно распаковывать, больно осознавать, что больше к нему не едем, не везем.

В администрации Шуруповского сельского поселения корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали, что Андрей Репников ушел на СВО в прошлом году, добровольно подписав контракт с Министерством обороны. До этого он работал вахтами в Москве.

У него остались родители, брат с сестрой и маленький ребенок.