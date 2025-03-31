Под Волгоградом простились с бойцом с позывным «Фрол 2»

— Молодой, красивый, немного бесшабашный, веселый и улыбчивый, добрый и такой позитивный!… Как принять, что больше нет нашего Фрола ДВА? Всегда шутили с ним по поводу позывного, у нас уже есть парень с таким позывным, он только смеялся: я буду Фрол 2! — делятся в соцсетях волонтеры, посещавшие зону боевых действий. — На базе до сих пор стоит его коробка с гуманитарной помощью, которую собрались отвезти в этот раз… Больно распаковывать, больно осознавать, что больше к нему не едем, не везем.