Кремль назвал истекшим мораторий на удары по энергообъектам

Москва согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. Если отсчитывать от этой даты, то срок его действия истек 16 апреля. В этот день Песков сообщил, что дата завершения отказа от ударов по энергетике неизвестна. До этого пресс-секретарь президента говорил, что Путин примет решение, продлевать мораторий или нет, после обмена информацией с США.