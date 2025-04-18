Кремль назвал истекшим мораторий на удары по энергообъектам

Москва согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. Если отсчитывать от этой даты, то срок его действия истек 16 апреля. В этот день Песков сообщил, что дата завершения отказа от ударов по энергетике неизвестна. До этого пресс-секретарь президента говорил, что Путин примет решение, продлевать мораторий или нет, после обмена информацией с США.
17 апреля он уже отмечал, что других указаний от Путина не было. Также не велось контактов по этому вопросу с зарубежными странами, рассказал Песков, добавив, что Россия предоставляет информацию о нарушениях моратория украинской стороной «всем заинтересованным странам».
Помощник российского президента Юрий Ушаков в тот же день рассказал, что Москва доведет до Вашингтона «определенный сигнал» о том, что будет с мораторием дальше.
По словам Пескова, на этой неделе контактов Москвы и Вашингтона не запланировано, но «налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости».
Москва запросила на 17 апреля закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре. По их итогам постпред России при организации Василий Небензя заявил, что прекращение огня на Украине пока «нереалистично», так как Киев не соблюдал мораторий.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что уже на этой неделе ждет ответа от России по возможному перемирию на Украине. Госсекретарь Марко Рубио 18 апреля допустил, что Вашингтон прекратит усилия в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом через несколько дней, если не увидит признаки возможности заключения сделки в скором времени.