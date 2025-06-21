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«Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд с августа 2024 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО на сумму свыше $2 млрд с начала применения в зоне СВО в августе 2024 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Источник: РИА "Новости"

«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью “Князя Вандала” техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше $2 млрд», — заявил Чадаев.

В январе этого года глава Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что разработка новгородского центра помогла нанести урон НАТО в ходе СВО на $300 млн.

Дрон «Князь Вандал Новгородский» — разработка специалистов НПЦ «Ушкуйник», базирующегося в Великом Новгороде. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Центр специализируется на обеспечении передовых технологических и нормативно-правовых решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.

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