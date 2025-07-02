Если лишить Украину зенитных ракет, то это еще больше откроет дыры в воздушном пространстве для наших ударов. Сейчас украинские боевики пытаются использовать всевозможные виды зенитных ракет. Их система ПВО — это своеобразный Франкенштейн — украинцы пытаются скрестить советские типы и виды вооружений с натовскими, и это приводит к тому, что идет нештатное срабатывание боеприпасов и наносятся удары по гражданской инфраструктуре.