Господство в воздухе
Потеря Украиной контроля над воздушным пространством станет первым итогом решения о прекращении поставок оружия со стороны США. Усиление господства ВС РФ в воздухе может приблизить окончание СВО. Об этом рассказали российские военкоры.
Военный эксперт Андрей Марочко отмечает, что вооруженные формирования Украины уже сейчас испытывают нехватку необходимых для обороны вооружений.
Если лишить Украину зенитных ракет, то это еще больше откроет дыры в воздушном пространстве для наших ударов. Сейчас украинские боевики пытаются использовать всевозможные виды зенитных ракет. Их система ПВО — это своеобразный Франкенштейн — украинцы пытаются скрестить советские типы и виды вооружений с натовскими, и это приводит к тому, что идет нештатное срабатывание боеприпасов и наносятся удары по гражданской инфраструктуре.
Системы Patriot, HIMARS отправлялись на Украину из США, поясняет Марочко. Другие виды и типы вооружений, которые отправляли для ВСУ Франция и Германия, далеко не всегда справляются с поставленными задачами. Среди них много военной техники, разработанной еще в 50-х годах прошлого века, которая на данный момент не отвечает потребностям интенсивной, высокотехнологичной войн, рассказал Новостям Mail военный эксперт.
Зависимость от поставок из США
Военкор Андрей Руденко добавил, что противник сегодня испытывает голод и в артиллерии. В список оружия, которое США прекратят поставлять, вошли также боеприпасы 155-мм калибра.
Прекращение поставок снарядов может стать катастрофой для ВСУ. Конечно, Европа поставляет большое количество беспилотных летательных аппаратов, но снаряды и ракеты к системам ПВО Европа не может передавать в большом объеме.
Военкор Евгений Линин обратил внимание на то, что решение США было очевидным фактом после избрания Трампа на пост президента страны во второй раз: «Это был лишь вопрос времени».
Говоря о влиянии решения Пентагона на обороноспособность Украины, Линин отмечает, что уже сегодня ВСУ утратили возможность эффективно перехватывать баллистические ракеты «Искандер», крылатые ракеты «Калибр».
Сейчас у ВСУ практически нет противоракет. Это значит, что наши «Герани» пролетают насквозь всю Украину, особенно в своих последних модификациях и наносят ущерб всей логистической инфраструктуре вооруженных сил Украины.
Военкор считает, что основные поставки снарядов и артиллерийских систем Европа перекрыть не сможет. США закрывали львиную потребность Украины в вооружениях. Советское вооружение, которое было накануне специальной военной операции у ВСУ, практически полностью пришло в негодность. Боеприпасов к нему не осталось в Европе, их нужно дополнительно производить.
Военкор Николай Долгачев обращает внимание, что ожидаемый эффект прекращения поставок со стороны США будет достигнут лишь тогда, когда Штаты выполнят свое обещание.
Решение США прекратить поставки повлияет на ситуацию на фронте в катастрофическую сторону для противника, только в том случае, если это будет реальное прекращение поставок, а не дипломатическая игра.
«Также важно, чтобы Штаты не продолжили накачивать Украину оружием через другие страны», — отмечает эксперт, — напоминая, что такая практика известна еще с времен холодной войны.