Для доставки из Германии на Украину батарей ПВО Patriot, которые предполагается передать Киеву после пополнения парка ПВО ФРГ новой американской техникой может занять несколько месяцев. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки», — сказал Писториус на пресс-конференции по итогам встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Министр уточнил, что потребуется еще несколько дней или недель для принятия окончательного решения по поставкам этих систем Украине и добавил, что стоимость одной батареи составит около миллиарда долларов.
Напомним, планируется, что несколько батарей систем ПВО Patriot будут переданы Киеву Германией после того, как эта страна получит закупленные у США новые комплексы.
Тем временем на Западе забили тревогу из-за дерзкого заявления Зеленского: вот почему помощь Украине поставками ПВО может стать бесполезной инвестицией.
Ранее в Польше указали на нерациональное использование Киевом ЗРК Patriot.