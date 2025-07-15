Писториус рассказал, что поставка Украине систем Patriot займет месяцы

«Не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки», — сказал Писториус на пресс-конференции по итогам встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом.