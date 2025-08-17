Reuters опубликовал условия Путина для прекращения украинского конфликта

Reuters со ссылкой на источники, представило перечень условий, которые президент России Владимир Путин якобы выдвигает для возможного завершения украинского конфликта.
Первым делом в списке отмечается невозможность прекращения огня без достижения всеобъемлющего соглашения. Киев должен полностью вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей, а Москва обязуется заморозить участки в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, утверждает издание, Россия готова «вернуть Украине небольшие участки в Сумской и Харьковской областях».
Россия требует признания суверенитета над Крымом, закрепления официального статуса русского языка и свободной деятельности Украинской православной церкви.
Отдельно оговаривается введение запрета для вступления Украины в НАТО при обсуждении возможных альтернативных гарантий безопасности. Отмечается, что Путин открыт к получению Киевом определенных гарантий.
Ранее российский президент сообщил, что состоявшийся накануне диалог с американским коллегой был «открытым и конструктивным», а основной темой стало предложение Трампа о передаче РФ незанятых территорий Донбасса для ускорения мирного процесса. Путин отметил, что устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу урегулирования.