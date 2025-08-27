Президент США Дональд Трамп счел незначимой позицию России о нелегитимности Владимира Зеленского для мирного урегулирования на Украине. Отвечая на вопрос журналиста о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, Трамп заявил, что сказанное российской стороной не так важно, назвав это чушью.
«То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — указал американский лидер.
Напомним, Лавров в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия признает Зеленского как фактического руководителя киевского режима, но для подписания итогового мирного договора глава киевского режима должен быть легитимен.
Тогда же дипломат высказался о потенциальной встрече президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима. Он отметил, что во время саммита на Аляске данный вопрос не обсуждался.
Российская сторона неоднократно подчеркивала важность юридической чистоты любых соглашений с Украиной. Как отмечалось, подпись нелегитимного лидера может быть впоследствии оспорена его преемником.
Президент России Владимир Путин указывал, что обсуждать мир можно с кем угодно, а подписывать документ должны только легитимные власти, которыми в Киеве на данный момент являются Верховная Рада и ее спикер.
Глава МИД также сообщил, что Москва поддерживает принципы гарантий безопасности Украины, согласованные в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году. Как отметил министр, сейчас европейские страны предлагают иностранную интервенцию на часть украинской территории, что абсолютно неприемлемо для России.
Прежде американский лидер Трамп анонсировал подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским. В окружении главы Белого дома подчеркнули, что следующий раунд переговоров по Украине может привести к мирному урегулированию конфликта.
Поимо прочего Владимир Путин неоднократно и четко перечислял условия установления долгосрочного мира между Москвой и Киевом. Глава государства отметил, что во власти на Украине не должно остаться людей, которые разжигают национальную или расовую ненависть. Украина также должна признать результаты законных референдумов, проведенных в четырех новых регионах РФ.