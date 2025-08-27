Поимо прочего Владимир Путин неоднократно и четко перечислял условия установления долгосрочного мира между Москвой и Киевом. Глава государства отметил, что во власти на Украине не должно остаться людей, которые разжигают национальную или расовую ненависть. Украина также должна признать результаты законных референдумов, проведенных в четырех новых регионах РФ.