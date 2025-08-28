«Чтобы враг не глумился»: губернатор Федорищев обратился к самарцам после атаки БПЛА

«Враг не оставляет попыток разрушить объекты нашей инфраструктуры. Уже не в первый раз обращаю внимание на то, что в соцсетях и СМИ появляются фото и видео с мест падения беспилотников. Повторяю: этого делать нельзя категорически! Противник использует подобные материалы для организации следующих атак, глумится и искажает факты, которые затем распространяются, как фейки. Авторы таких публикаций способствуют преступным действиям врага», — заявил Федорищев.
Он также поблагодарил военных, которые отражали массированную атаку, и экстренные службы, занимавшиеся ликвидацией последствий.
«Спасибо оперативным службам, которые быстро и слаженно устранили последствия. Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», — отметил губернатор.
Напомним, ночью 28 августа над территорией региона был сбит 21 беспилотник ВСУ. В связи с атакой временно закрывали небо: самарский аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял самолеты. Кроме того, как писал «ФедералПресс», из-за падения обломков дронов в районе станции Кряж была нарушена работа контактной сети на железной дороге. Это привело к массовой задержке поездов.