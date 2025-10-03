Глава Березников прокомментировал атаку на город вражеским беспилотником

Ночью в городе устраняли последствия атаки беспилотника. Сейчас работает оперативный штаб по ликвидации последствий.
Двухквартирный жилой дом на улице Большевистской оцеплен и находится под охраной. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят осмотр места происшествия.
— Ожидаем разрешение зайти в помещения, оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством. Поддерживаем связь с жителями дома. Всем нуждающимся предоставлено маневренное жилье, решаем вопрос о компенсационных выплатах. Ситуацию держу на личном контроле, — рассказал в социальных сетях мэр Березников Алексей Казаченко.
Напомним, в Березниках ночью 3 октября произошла атака вражеского беспилотника, в результате которой пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без человеческих жертв.