В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Напомним, в рамках обеспечения безопасности в регионе возможны временные ограничения в работе мобильной сети. Кроме того, после атаки или при обнаружении беспилотников или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте. Сразу покиньте место происшествия и сообщите специалистам. Во время объявления опасности лучше всего спуститься на первый этаж, парковку или в подвал. Не нужно подходить к окнам.