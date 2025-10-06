Ричмонд
В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Небо над Самарской областью снова в безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области глубокой ночью в понедельник, 6 октября, была объявлена опасность атаки БПЛА. Угрозу сняли спустя почти 7 часов, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА! — отметили в сообщении в 08:39.

Напомним, в рамках обеспечения безопасности в регионе возможны временные ограничения в работе мобильной сети. Кроме того, после атаки или при обнаружении беспилотников или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте. Сразу покиньте место происшествия и сообщите специалистам. Во время объявления опасности лучше всего спуститься на первый этаж, парковку или в подвал. Не нужно подходить к окнам.

