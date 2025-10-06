В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

— Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА! — отметили в сообщении в 08:39.
Напомним, в рамках обеспечения безопасности в регионе возможны временные ограничения в работе мобильной сети. Кроме того, после атаки или при обнаружении беспилотников или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте. Сразу покиньте место происшествия и сообщите специалистам. Во время объявления опасности лучше всего спуститься на первый этаж, парковку или в подвал. Не нужно подходить к окнам.
