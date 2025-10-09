Предприятия Башкирии подготовили для ветеранов СВО более 700 вакансий

При трудоустройстве участников спецоперации применяются новые инструменты. Например, почти во всех кадровых центрах «Работа России» открыты мужские клубы «Занятость СВОих», в рамках работы которых ветераны собираются как для участия в круглых столах и в мастер-классах, так и для занятий спортом. В мероприятиях клубов по всей республике приняли участие более 200 участников СВО.