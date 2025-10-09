Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятия Башкирии подготовили для ветеранов СВО более 700 вакансий

В республике сформирован реестр работодателей из числа промышленных, сельскохозяйственных и других крупных компаний.

Источник: правительство Башкортостана

В Башкирии 159 предприятий готовы трудоустроить ветеранов СВО. Как сообщили в правительстве республики, работодатели, вошедшие в реестр, предлагают более 700 вакансий.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова отметила, что содействие занятости участников СВО является приоритетным направлением работы службы занятости республики. По её словам, в регионе регулярно проводятся специализированные ярмарки вакансий, а кадровые центры выстраивают работу с соискателями с учётом их мотивации, ограничений и запросов.

При трудоустройстве участников спецоперации применяются новые инструменты. Например, почти во всех кадровых центрах «Работа России» открыты мужские клубы «Занятость СВОих», в рамках работы которых ветераны собираются как для участия в круглых столах и в мастер-классах, так и для занятий спортом. В мероприятиях клубов по всей республике приняли участие более 200 участников СВО.