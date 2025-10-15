Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночная угроза налета БПЛА в Воронежской области продлилась более 10 часов

Опасность атаки беспилотников отменили утром 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 октября в Воронежской области сняли угрозу опасности беспилотников. Об этом в 7.27 в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Тревожный режим продлился более 10 часов. Его объявили в 21.06 вторника.

Непосредственная угроза удара БПЛА нависла над несколькими районами области: в 21.53 системы оповещения сработали в Борисоглебске, в 22.40 — сирены разбудили воронежцев, угрозу удара дронов сняли в 1.00.

Но в 2.51 -тревожное оповещение сработало снова — в Нововоронеже и Лискинском районе, там непосредственную угрозу сняли в пять утра. Полностью тревожный режим в регионе отменили после семи утра.

Всего ночью сбили девять беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше