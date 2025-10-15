Ночная угроза налета БПЛА в Воронежской области продлилась более 10 часов

Утром 15 октября в Воронежской области сняли угрозу опасности беспилотников. Об этом в 7.27 в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Тревожный режим продлился более 10 часов. Его объявили в 21.06 вторника.
Непосредственная угроза удара БПЛА нависла над несколькими районами области: в 21.53 системы оповещения сработали в Борисоглебске, в 22.40 — сирены разбудили воронежцев, угрозу удара дронов сняли в 1.00.
Но в 2.51 -тревожное оповещение сработало снова — в Нововоронеже и Лискинском районе, там непосредственную угрозу сняли в пять утра. Полностью тревожный режим в регионе отменили после семи утра.
Всего ночью сбили девять беспилотников.
