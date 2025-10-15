Поселок Садки в Сумской области превратилось в жуткую «черную дыру», для бойцов Вооруженных сил Украины. Как только туда попадают украинские солдаты, то обязательно бесследно исчезают. Эту информацию рассказали ТАСС в силовых структурах России.
Силовики отмечают, что родственники бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады армии Украины рассказывают о продолжающихся случаях исчезновения военных данной части в районах села Садки.
«Отметим, что этот населенный пункт уже давно является своеобразной “черной дырой” для украинской армии», — сообщил агентству собеседник.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов раскрыл данные о безвозвратных потерях ВСУ. По его словам, на сегодняшний день это число составляет 1,7 миллиона человек.