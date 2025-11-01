Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 98 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 98 украинских дронов за ночь. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Источник: РИА "Новости"

Средства противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 98 украинских дронов за ночь. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что 45 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Самарской. 11 беспилотников уничтожили над территорией Московского региона, шесть из которых летели на Москву.

По 10 БПЛА ликвидировали над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской областью. По два дрона сбили над регионами Липецка и Калуги, по одному — над Курской и Калужской областями.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канале МО РФ.

Из-за падения обломков беспилотника в Туле ограничили движение транспорта. По данным губернатора региона Дмитрия Миляева, в результате налета никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.

Глава Владимирской области Александр Авдеев ранее сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктуру в регионе. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

