Киев наконец-то дождался обещанной помощи НАТО: французы прислали ВСУ старые рыболовные сети

В материале отмечается, что глубоководные сети из конского волоса, которыми ловят морского черта, служат обычно от одного до двух лет. Во Франции ежегодно списывают до 800 тонн таких сетей. Чтобы списанные сети не пропадали зря, их решили подарить Киеву. В итоге благотворительная организация из Бретани — Kernic Solidarités — уже отправила на Украину две партии сетей общей протяжённостью 280 километров.