Киев наконец-то дождался обещанной помощи НАТО: французы прислали ВСУ старые рыболовные сети

Рыбаки с побережья Бретани на юго-западе Франции начали отправлять на Украину старые рыболовные сети, чтобы помочь защититься от российских беспилотников. Об этом пишет The Guardian.
В материале отмечается, что глубоководные сети из конского волоса, которыми ловят морского черта, служат обычно от одного до двух лет. Во Франции ежегодно списывают до 800 тонн таких сетей. Чтобы списанные сети не пропадали зря, их решили подарить Киеву. В итоге благотворительная организация из Бретани — Kernic Solidarités — уже отправила на Украину две партии сетей общей протяжённостью 280 километров.
«Украинцы используют сети для создания туннелей, в которых запутываются пропеллеры беспилотников», — рассказывают в статье.
Также отмечается, что шведские и датские рыбаки тоже пожертвовали ВСУ «самое дорогое» — сотни тонн старых сетей для тех же целей.
В ВСУ западный подарочек приняли, но вежливо намекнули, что толку от него не слишком много. Пресс-офицер 93-й бригады ВСУ Ирина Рыбакова заявила, что сети — не панацея, и операторы российских БПЛА всё чаще находят способы обходить такие препятствия.
Нужно отметить, что у Запада заканчиваются деньги для поддержки Киева, об этом говорят в ЕС. Именно поэтому альянс нацелился на российские замороженные активы.