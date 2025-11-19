Учитель из Хабаровска три года был на СВО, а теперь учит детей любить Родину

— К сожалению, в нашей части не было писем учеников моей школы, хотя точно знаю — ребята тоже писали на фронт. Когда ты «за ленточкой» читаешь письма детей, на душе становится как-то легче. В этих конвертах было тепло, которого нам очень не хватало. И ты знаешь, что не напрасно все это — даже смерть, ведь защищаешь ребенка своего или того, что написал тебе. Мы разобрали все письма. Кто-то держал в нагрудном кармане как оберег. Обязательно брали с собой в бой. Перечитывали, хотя уже выучили их наизусть. У меня было письмо от девочки. «Дорогой солдат, прошу, вернись домой живым!». Я в рюкзаке его хранил. И в Хабаровск с ним приехал. Огромное ей спасибо за поддержку, я вернулся домой живым. Поблагодарил бы лично, да конверт с адресом потерялся, — рассказывает Янис Сыйдин.