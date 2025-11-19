Учитель из Хабаровска три года был на СВО, а теперь учит детей любить Родину

Учитель физической культуры Янис Сыйдин снова ведет уроки в хабаровской школе № 9 в микрорайоне Хабаровск-2. От любимого дела участник СВО был оторван три года.
Пропуск по уважительной причине.
Уроженец села Дада Нанайского района с детства мечтал стать тренером. Парень получил звание кандидата в мастера по национальным видам спорта, ездил на всероссийские соревнования, занимал призовые места. После школы отслужил в армии и поступил в педагогический университет, где увлекся легкой атлетикой. После получения диплома работал школьным учителем.
Повестку он получил практически сразу после начала мобилизации в 2022-м. У него с женой уже было двое детишек: старшей — пять, младшему — три. Янис сразу для себя решил: прятаться или искать варианты, чтобы остаться дома, не станет. Посчитал, что сможет принести пользу Родине. Не зря же год в разведке на срочной отслужил!
В отряде Янис взял себе позывной Сява. Все объясняется очень просто — это аббревиатура из первых букв его фамилии, имени и отчества. Сыйдин Янис Валентинович — Сява.
— Оказался в роте снайперов, отслужил год, пока нашего командира не ранило. Нас расформировали, меня отправили в пехоту. Там, конечно, было сложней. Я стараюсь об этом не вспоминать и не рассказывать, даже если просят. Ученики, бывает, спрашивают: «Как там на войне?». Страшно. Очень страшно, — говорит педагог.
Он признается, что волновался перед встречей с журналистом. Именно из-за того, что его заставят заново пережить то, что так хочется забыть. Первую увиденную смерть сослуживца. Сергея — приятеля Яниса — отправили на задание в паре со вторым снайпером. Они должны были прикрывать отход пехоты. Заметили, что к солдатам направляется вражеский дрон. Сергей схватил пулемет, отвлек «птичку» на себя, чтобы дать уйти другим. Задумка удалась, пехота успела скрыться, но парень погиб.
Говорят, самое сложное — принять первую смерть. Вдвойне трудней, когда умирает твой друг. Из тех, с кем Янис начинал служить, в живых осталось мало. Они созваниваются и переписываются: кто-то еще «за ленточкой», другие лечатся в госпиталях или уже вернулись домой.
Письма-обереги.
На вопрос: «Скучал ли там по школе?» честно отвечает: «за ленточкой» не до того. Не было даже мыслей о доме, главная задача — выжить. Но когда командир принес пачку писем от школьников, стал искать — не попадется ли весточка из родной хабаровской девятой?
— К сожалению, в нашей части не было писем учеников моей школы, хотя точно знаю — ребята тоже писали на фронт. Когда ты «за ленточкой» читаешь письма детей, на душе становится как-то легче. В этих конвертах было тепло, которого нам очень не хватало. И ты знаешь, что не напрасно все это — даже смерть, ведь защищаешь ребенка своего или того, что написал тебе. Мы разобрали все письма. Кто-то держал в нагрудном кармане как оберег. Обязательно брали с собой в бой. Перечитывали, хотя уже выучили их наизусть. У меня было письмо от девочки. «Дорогой солдат, прошу, вернись домой живым!». Я в рюкзаке его хранил. И в Хабаровск с ним приехал. Огромное ей спасибо за поддержку, я вернулся домой живым. Поблагодарил бы лично, да конверт с адресом потерялся, — рассказывает Янис Сыйдин.
Он переживал на фронте за семью, но точно знал — добрые люди рядом. Жена только вышла из декретного отпуска на работу в детский садик. Трудно пришлось одной с двумя ребятишками. Но помогали родственники и коллеги Яниса — не чужой же человек!
Педагогика лечит душу.
— Я очень хотел стать учителем, хотя меня пугали, что в школе работать сложно. Конечно, эта профессия не для всех, но я ни разу не пожалел, что сделал такой выбор. С ребятами интересно, особенно в младших классах, — говорит Сыйдин.
На гражданке он оказался лишь спустя три года. Воина уволили со службы по состоянию здоровья.
Пришлось привыкать к мирной жизни. По ночам кричал во сне, пугая жену. Сейчас от кошмаров подскакивает все реже. Первое время машинально приседал и прикрывал голову, если слышал взрывы петард и фейерверков. Ветеран СВО постепенно адаптируется и говорит, что школьные будни настраивают на позитив лучше любого психолога.
Весной в семье учителя родился третий ребенок. Хлопот прибавилось — некогда заниматься самокопанием. К тому же старшая дочка Римма в сентябре пошла в первый класс. Понятно, в ту школу, где преподает физкультуру папа.
Скромный учитель оживает, когда предлагаю ему побросать баскетбольный мяч в корзину — зря что ли в спортзале сидим! За игрой он становится разговорчивей и даже иногда улыбается.
— Яниса Валентиновича трудно разговорить, он всегда молчаливый. Но видели бы вы, как он меняется на уроках! Это настоящий учитель — он всего себя отдает детям. Ребята чувствуют эту искренность, тянутся к нему. Они постоянно спрашивали, как он там, «за ленточкой», переживали. Когда Янис Валентинович приехал в отпуск и заглянул в школу, дети его просто облепили, обнимали, радовались. Мы все его ждали, держали с ним связь, молились за него. Скидывались с коллегами, чтобы купить все необходимое: от лекарств до бронежилета, — вспоминает директор школы № 9 Хабаровска Анна Куликова.
Рабочее место за Сыйдиным сохранялось все время его вынужденного отсутствия. Сразу после осенних каникул ветеран приступил к работе — преподает физическую культуру у 20 классов.
— Нагрузка у него осталась прежней, но добавились еще часы по новому предмету ОБЗР — «Основы безопасности и защиты Родины». Ведь у Яниса Валентиновича теперь есть боевой опыт. Надеемся, что он будет вести патриотическую работу в школе, — делится мыслями директор.
Ветерана СВО приглашают на внеклассные занятия с учениками. Он не отказывается.
— Я считаю, любая цель патриотической беседы — донести до детей мысль: «Нельзя допустить, чтобы была война и гибли люди». И пусть нашим ребятам никогда не доведется воевать, — говорит учитель.
Комментарий.
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска:
— Уверен, что своим примером Янис Валентинович воспитает ребят смелыми, отважными и благородными. Юное поколение должно равняться на героев СВО. Эти люди на деле доказали свою любовь к Родине. Сейчас наша задача сделать все, чтобы парни, которые вернулись домой с фронта, чувствовали себя нужными. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку. Все они на особом счету, каждому я выражаю искреннюю благодарность.