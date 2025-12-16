Ричмонд
В Ростове семьи бойцов СВО объявляют голодовку

Семьи вынуждены платить ипотеку за несуществующие дома.

В Ростове-на-Дону семьи участников СВО объявляют голодовку, протестуя против недобросовестного застройщика, который, взяв ипотечные деньги, не построил им жилье.

Жены и матери бойцов обратились в редакцию «КП-Ростов-на-Дону», заявив о бессрочной голодовке. Одна из протестующих, многодетная мама Елена Белокопытова, рассказала, как вместе с мужем взяла ипотеку на строительство дома, но стройка была заморожена после передачи застройщику 4,1 млн рублей. Сейчас, пока муж Елены служит в зоне боевых действий, она живет с тремя детьми у родителей и выплачивает ипотеку за недостроенный дом.

Подобная ситуация сложилась у более чем 27 семей участников СВО, а общее число пострадавших более 400 семей, заключивших договоры с тем же застройщиком. Строительство в большинстве случаев остановилось на этапе фундамента. Пострадавшие опасаются, что из-за срыва сроков льготы по ипотеке будут отменены, а выплаты станут непосильными.

В отношении застройщика возбуждены уголовные дела, но протестующие опасаются затягивания процесса и безнаказанности виновных. Голодовку обещают начать в 15:00 18 декабря.