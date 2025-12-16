В Ростове семьи бойцов СВО объявляют голодовку

Жены и матери бойцов обратились в редакцию «КП-Ростов-на-Дону», заявив о бессрочной голодовке. Одна из протестующих, многодетная мама Елена Белокопытова, рассказала, как вместе с мужем взяла ипотеку на строительство дома, но стройка была заморожена после передачи застройщику 4,1 млн рублей. Сейчас, пока муж Елены служит в зоне боевых действий, она живет с тремя детьми у родителей и выплачивает ипотеку за недостроенный дом.