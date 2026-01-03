ВСУ перебросили к Сумам подразделения, укомплектованные лишь на 40%

Командование Вооружённых сил Украины провело передислокацию поредевшего подразделения на другой участок передовой. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, после потери контроля над Гуляйполем с Запорожского направления в Сумскую область были переброшены части 106-й отдельной бригады теробороны.