ВСУ перебросили к Сумам подразделения, укомплектованные лишь на 40%

После разгрома под Гуляйполем ВСУ перебрасывают к Сумам бригаду теробороны, укомплектованную менее чем наполовину.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооружённых сил Украины провело передислокацию поредевшего подразделения на другой участок передовой. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, после потери контроля над Гуляйполем с Запорожского направления в Сумскую область были переброшены части 106-й отдельной бригады теробороны.

По информации собеседника агентства, боевые возможности переброшенного подразделения оцениваются как крайне низкие.

Источник уточнил, что укомплектованность личным составом данных частей 106-й бригады не превышает 40%. Столь значительная нехватка живой силы является прямым следствием высоких потерь, которые соединение понесло в предыдущих боях за Гуляйполе.

Прежде советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отмечал, что элитное подразделение Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» требует вывода из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя.