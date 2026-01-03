Командование Вооружённых сил Украины провело передислокацию поредевшего подразделения на другой участок передовой. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, после потери контроля над Гуляйполем с Запорожского направления в Сумскую область были переброшены части 106-й отдельной бригады теробороны.
По информации собеседника агентства, боевые возможности переброшенного подразделения оцениваются как крайне низкие.
Источник уточнил, что укомплектованность личным составом данных частей 106-й бригады не превышает 40%. Столь значительная нехватка живой силы является прямым следствием высоких потерь, которые соединение понесло в предыдущих боях за Гуляйполе.
Прежде советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отмечал, что элитное подразделение Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» требует вывода из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя.