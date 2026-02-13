Названа дата прощания с наводчиком из Оконешниковского района Омской области

В социальных сетях Администрации Оконешниковского района Омской области в пятницу, 13 февраля 2026 год, объявили дату прощания с местным жителем Олегом Елсуковым, погибшим на полях сражений специальной военной операции. Согласно приведенной информации, в последний путь героя проводят в среду, 18 февраля 2026 года. Начало траурной церемонии запланировано на 15:00 часов в селе Сергеевка.