Названа дата прощания с наводчиком из Оконешниковского района Омской области

В Оконешниковском районе проводят в последний путь механизатора, защищавшего интересы Родины на СВО.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях Администрации Оконешниковского района Омской области в пятницу, 13 февраля 2026 год, объявили дату прощания с местным жителем Олегом Елсуковым, погибшим на полях сражений специальной военной операции. Согласно приведенной информации, в последний путь героя проводят в среду, 18 февраля 2026 года. Начало траурной церемонии запланировано на 15:00 часов в селе Сергеевка.

Озвучено, что сельчанин до принятия решения о защите интересов родины трудился механизатором в ЗАО «Сергеевское».

«4 апреля 2025 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Рядовой служил наводчиком мотострелкового отделения. Защищал Отечество в составе войсковой части 01005. Погиб 24 апреля 2025 года при защите Донецкой и Луганской народных республик, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество», — приводится в публикации.

Уточняется, что у скончавшегося на 54-м году жизни бойца остались дети и внуки.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Олега Николаевича Елсукова.