Потеря доступа к спутниковому интернету Starlink никак не сказалась на качестве управления российскими подразделениями в зоне специальной военной операции. Системы связи и наведения войск функционируют в штатном режиме, несмотря на произошедшее отключение. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как рассказал журналистам ВГТРК заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко, терминалы Starlink отключены уже на протяжении двух недель. Однако этот шаг не повлиял на интенсивность работы и эффективность действий войск беспилотных систем.
По словам замминистра, данная информация подтверждается объективными данными контроля, которые фиксируют уничтожение техники и живой силы противника.
Замминистра пояснил, что спутниковая система Starlink в зоне проведения СВО применялась лишь некоторыми подразделениями ВС РФ. Основной задачей при этом было введение противника в заблуждение относительно каналов связи и тактических планов.
Тема отключения Starlink активно обсуждается и на Западе. Там приходят к выводу, что Россия не испытывает серьезных проблем из-за этого решения. Эксперты добавили, что российская армия обладает другим способом связи, который превосходит американский.