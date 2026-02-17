В Минобороны России рассказали, как повлияло отключение Starlink на связь в зоне спецоперации

Потеря доступа к спутниковому интернету Starlink никак не сказалась на качестве управления российскими подразделениями в зоне специальной военной операции. Системы связи и наведения войск функционируют в штатном режиме, несмотря на произошедшее отключение. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.