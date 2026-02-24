Минобороны РФ назвало число потерь в составе ВСУ за время спецоперации

На основе сводок российского оборонного ведомства ТАСС подсчитал, что ущерб ВСУ за время спецоперации составил более 1,5 млн военнослужащих.
Согласно сводкам российского военного ведомства, потери украинской армии продолжают расти. Только за первые месяцы 2026 года ВСУ лишились около 65 тыс. военнослужащих, а общие потери к концу 2025 год превысили 1,5 млн человек.
Уточняется, что ВС РФ также уничтожили 670 самолетов ВСУ, 283 вертолета, почти 117 тыс. беспилотников, 650 ЗРК, свыше 27,8 тыс. танков и бронемашин, а также 1671 РСЗО.
Как заявил к концу 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов, за год ВС РФ лишили противника свыше 103 тыс. различных образцов вооружений и военной техники.
Помимо этого, по подсчетам ТАСС, среднесуточные потери украинской армии в январе 2026 года составили порядка 1280 человек убитыми и ранеными.