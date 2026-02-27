В ДВФУ прокомментировали сообщения о наборе студентов для отправки на СВО

Руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о наборе студентов для службы в войсках беспилотных систем (ВБС).
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в ДВФУ появилась квота на отправку студентов на СВО. Сообщалось, что квота на февраль составила 32 человека. В вузе прокомментировали информацию.
«Решение о службе в Вооружённых силах РФ каждый студент и сотрудник ДВФУ принимает добровольно, руководствуясь исключительно личными убеждениями и патриотическим долгом. Мы поддерживаем и создаем благоприятные условия для тех, кто принял решение заключить контракт. Распространение различных фейков на эту тему в СМИ — это попытка дискредитировать как Вооруженные силы РФ, так и сам университет, который открыто информирует студентов о новом виде войск, законных возможностях прохождения службы и мерах поддержки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВБС — высокотехнологичное формирование, созданное по инициативе президента РФ. Здесь готовят операторов беспилотников, инженеров по ремонту и программированию БПЛА, специалистов в области 3D-моделирования, сетевой инфраструктуры и радиосвязи. Полученные навыки востребованы не только в армии, но и на гражданском рынке труда.
Всем студентам, подписавшим контракт, ДВФУ предоставляет академический отпуск на время службы, а после возвращения ветераны СВО переводятся на бесплатное обучение и освобождаются от оплаты за проживание в кампусе, получают дополнительную ежемесячную стипендию от 5 тысяч рублей и материальную помощь 20 тысяч рублей каждый семестр. Кроме того, ДВФУ предоставляет бесплатное обучение по программам дополнительного образования, а также бесплатную медицинскую и психологическую помощь в медкомплексе вуза.