В ДВФУ прокомментировали сообщения о наборе студентов для отправки на СВО

«Решение о службе в Вооружённых силах РФ каждый студент и сотрудник ДВФУ принимает добровольно, руководствуясь исключительно личными убеждениями и патриотическим долгом. Мы поддерживаем и создаем благоприятные условия для тех, кто принял решение заключить контракт. Распространение различных фейков на эту тему в СМИ — это попытка дискредитировать как Вооруженные силы РФ, так и сам университет, который открыто информирует студентов о новом виде войск, законных возможностях прохождения службы и мерах поддержки», — говорится в сообщении.