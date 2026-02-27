Ричмонд
+6°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ

В результате атаки на Белгород повреждения получили объекты инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу украинской армии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Согласно предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, однако повреждения получили объекты инфраструктуры.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал глава региона в Telegram-канале.

На данный момент на местах работают все оперативные службы.

Как сообщили ранее в Министерстве обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 95 беспилотников украинской армии над регионами России.

В минувшую среду, 25 февраля, массированной атаке украинской армии подверглась Смоленская область. В результате атаки ВСУ на химический завод погибли семь человек.