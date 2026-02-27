Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу украинской армии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Согласно предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, однако повреждения получили объекты инфраструктуры.
«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — написал глава региона в Telegram-канале.
На данный момент на местах работают все оперативные службы.
Как сообщили ранее в Министерстве обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 95 беспилотников украинской армии над регионами России.
В минувшую среду, 25 февраля, массированной атаке украинской армии подверглась Смоленская область. В результате атаки ВСУ на химический завод погибли семь человек.