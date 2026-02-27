Суд на Украине арестовал командующего логистикой воздушных сил ВСУ

Ранее украинский генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что задержанным по подозрению в коррупции командующему логистикой воздушных сил ВСУ и главе управления СБУ в Житомирской области официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды. Тогда имена подозреваемых не называли.
«Командующему логистики воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения — содержание под стражей до 25 апреля с возможностью залога в 7 миллионов гривен (162,2 тысячи долларов — ред.). В случае внесения залога Украинцу в частности запретили общаться с Компаниченко», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Ранее телеканал «Общественное» сообщал, что украинский суд отправил под стражу на 60 суток также подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко.
В «Общественном» сообщали, что Компаниченко и Украинца задержали при попытке передачи денег по делу о коррупции во время строительства укрытий для самолетов. Изъято было 320 тысяч долларов (4,1 тысячи долларов). По данным следствия, чиновники предлагали правоохранителям около 13 миллионов гривен (300,9 тысячи долларов), чтобы остановить проверки и скрыть растраты.