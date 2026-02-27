Суд на Украине арестовал командующего логистикой воздушных сил ВСУ

В «Общественном» сообщали, что Компаниченко и Украинца задержали при попытке передачи денег по делу о коррупции во время строительства укрытий для самолетов. Изъято было 320 тысяч долларов (4,1 тысячи долларов). По данным следствия, чиновники предлагали правоохранителям около 13 миллионов гривен (300,9 тысячи долларов), чтобы остановить проверки и скрыть растраты.